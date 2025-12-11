Eduardo Bolsonaro critica Motta e Paulinho da Força: 'Bonecas de Moraes'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamando-o de "boneca do Alexandre de Moraes". Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 10, nas redes sociais, o parlamentar afirmou que Motta "escolheu pela desonra e ainda terá a guerra".

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à notificação da Câmara no processo em que pode ser cassado por faltas. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro.

"Eu só tenho o número de faltas suficientes para a cassação do meu mandato porque o senhor Hugo Motta não reconhece o estado de perseguição que eu sofro. Você prefere cerrar fileiras com Alexandre de Moraes, cedendo às ameaças dele. E, quando você faz isso, ele sempre vai te ameaçar. Eu não sei por que essa sanha das pessoas de serem 'bonequinhas' do Alexandre de Moraes", afirmou Eduardo Bolsonaro no vídeo.

VEJA MAIS

Segundo Motta, o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional é inviável e que a Casa deve analisar o pedido de cassação na próxima semana. Eduardo tem cinco dias para apresentar sua defesa, caso queira.

No vídeo, parlamentar também afirmou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) "deve ficar trocando WhatsApp com Alexandre de Moraes" para "só fazer o que ele determina", e o chamou igualmente de 'boneca do Alexandre de Moraes".

Procurado, Paulinho da Força disse que Eduardo Bolsonaro é "muito ingrato". "Eu trabalhei o tempo todo para ajudar o pai dele. Primeiro, é uma ingratidão enorme, porque estou ajudando pessoas que se colocaram nessa situação, de estarem presos por causa desse radicalismo deles. Segundo, é duro responder a um idiota. Como é que eu vou responder a um idiota como ele?", disse.

Paulinho da Força, relator do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, apresentou um parecer para redução das penas, que foi aprovado pela Câmara. O texto vai ser analisado pelo Senado.