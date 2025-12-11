Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Bolsonaro critica Motta e Paulinho da Força: 'Bonecas de Moraes'

Motta, que não pautou a cassação de Eduardo Bolsonaro, foi atacado mais uma vez por ele

Estadão Conteúdo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamando-o de "boneca do Alexandre de Moraes". Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 10, nas redes sociais, o parlamentar afirmou que Motta "escolheu pela desonra e ainda terá a guerra".

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à notificação da Câmara no processo em que pode ser cassado por faltas. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro.

"Eu só tenho o número de faltas suficientes para a cassação do meu mandato porque o senhor Hugo Motta não reconhece o estado de perseguição que eu sofro. Você prefere cerrar fileiras com Alexandre de Moraes, cedendo às ameaças dele. E, quando você faz isso, ele sempre vai te ameaçar. Eu não sei por que essa sanha das pessoas de serem 'bonequinhas' do Alexandre de Moraes", afirmou Eduardo Bolsonaro no vídeo.

VEJA MAIS

image Motta opera manobra que pode ser um presente para Eduardo Bolsonaro em 2026

image Câmara notifica Eduardo Bolsonaro e Ramagem sobre prazos para defesa em processos de cassação
Parlamentares estão nos EUA; um por faltas e outro por condenação, enfrentam prazos distintos para defesa

Segundo Motta, o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional é inviável e que a Casa deve analisar o pedido de cassação na próxima semana. Eduardo tem cinco dias para apresentar sua defesa, caso queira.

No vídeo, parlamentar também afirmou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) "deve ficar trocando WhatsApp com Alexandre de Moraes" para "só fazer o que ele determina", e o chamou igualmente de 'boneca do Alexandre de Moraes".

Procurado, Paulinho da Força disse que Eduardo Bolsonaro é "muito ingrato". "Eu trabalhei o tempo todo para ajudar o pai dele. Primeiro, é uma ingratidão enorme, porque estou ajudando pessoas que se colocaram nessa situação, de estarem presos por causa desse radicalismo deles. Segundo, é duro responder a um idiota. Como é que eu vou responder a um idiota como ele?", disse.

Paulinho da Força, relator do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, apresentou um parecer para redução das penas, que foi aprovado pela Câmara. O texto vai ser analisado pelo Senado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA

DEPUTADOS

PROCESSOS

HUGO MOTTA

MORAES

EDUARDO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda