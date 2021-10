Edmilson Rodrigues posta primeira foto após ser transferido para quarto, em hospital

Neste sábado (16), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues compartilhou a sua primeira foto após ser transferido da semi-intensiva para o quarto, onde está internado. Edmilson mantém a evolução do quadro do tratamento contra a covid-19, diagnosticada no início deste mês.

"Olha, é com alegria que compartilho com vocês minha primeira foto depois de 10 dias de internação em um leito de cuidados semi-intensivos. Agora que estou em um quarto, e é possível registrar esse momento, quero aproveitar para agradecer aos profissionais de saúde, agradecer às orações e todas as manifestações de amor e carinho que tenho recebido neste período de tratamento. Já estou quase 100% recuperado, e logo estaremos juntos na luta para dar andamento na construção de uma Belém linda e melhor."