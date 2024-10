Edmilson Rodrigues convida Lula para a inauguração do Mercado de São Brás em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a inauguração do Mercado de São Brás, que está com as obras quase concluídas e deve ser entregue à população até o final deste ano. Lula esteve em Belém no último final de semana - ele chegou na sexta-feira (11.10) e ficou até domingo (13.10) - para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Durante sua estadia na capital paraense, ele se encontrou com Edmilson.

"Durante o Círio, tive a oportunidade de me reunir com o presidente Lula e o superintendente da SUDAM, Paulo Rocha, para discutir os investimentos do governo federal em parceria com nossa prefeitura, sempre com foco na COP30", escreveu o prefeito, em suas redes sociais. Na mesma publicação, Edmilson Rodrigues falou sobre o convite que fez ao petista.

"Aproveitei também para convidá-lo para a inauguração do novo Mercado de São Brás, que será um grande complexo turístico e gastronômico. Estou ansioso para compartilhar essa conquista com todos!" disse.

No dia 17 de setembro deste ano, a Praça Floriano Peixoto, que fica no entorno do complexo do Mercado de São Brás, foi aberta pela Prefeitura de Belém à população, para que os moradores da capital pudessem acompanhar o andamento das obras de revitalização do patrimônio histórico. Os trabalhos vêm sendo executados ao longo de 15 meses. Durante a abertura do espaço, a Prefeitura informou que a previsão é de que as obras sejam concluídas em novembro. Procurada novamente nesta terça-feira (15.10) pelo Grupo Liberal, gestão municipal informou que a data para inauguração do Mercado ainda não foi marcada.