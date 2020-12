Edmilson Rodrigues anuncia quatro integrantes da equipe de secretariado

A equipe de comunicação de Edmilson Rodrigues divulgou, na manhã desta quarta-feira (23), os nomes dos futuros titulares de alguns órgãos municipais, como a Fumbel, Sefin, Sesma e Semec. Há cinco dias outros nomes, como o de Cláudio Puty, que assumirá a Segep (Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão) e Jurandir Santos de Novaes, que será a nova secretária de Administração (Sead) já haviam sido revelados.

FUMBEL

A presidência da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), na gestão do prefeito eleito Edmilson Rodrigues, ficará a cargo do historiador e fotógrafo Michel Pinho, que atua nas áreas de educação patrimonial, fotografia e inclusão social.

Michel Pinho é bacharel e licenciado pleno em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e Mestre em Comunicação, Cultura e Linguagens pela Universidade da Amazônia (Unama). Ele trabalha como professor da rede privada há 20 anos e foi presidente da Fotoativa, de 2016 a 2010.

Entre as ações e pesquisas que desenvolve sobre a história de Belém, a construção da memória imagética e as relações com o patrimônio edificado e imaterial, está o projeto “Histórias de Belém” – integrante da programação do Circular Campina-Cidade Velha – que há 20 anos convida o público a visitar as ruas do centro histórico de Belém acompanhado de narrativas histórias.” A gestão da Fumbel vai se pautar na defesa do patrimônio, na valorização da cultura e na democratização dos bens públicos à população”, anuncia.

SEFIN

Já a Secretaria de Finanças (Sefin) terá como titular a atual procuradora de Belém, Káritas Lorena de Souza Rodrigues. Servidora de carreira desde o ano de 2006, Káritas é advogada com especialização em Direito Tributário e, desde o ano de 2015, ocupa o cargo de subprocuradora-chefe da Procuradoria Fiscal do Município de Belém.

"O nosso objetivo é arrecadar em prol do município para suportar as ações previstas pela gestão. Hoje, temos gargalos a superar na Sefin para diminuir a inadimplência, que é elevada", disse.

SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) terá como responsável o cirurgião vascular e angiologista Maurício Cesar Soares Bezerra.

Médico concursado da Universidade Federal do Pará, Bezerra foi diretor do Pronto Socorro do Guamá e diretor adjunto do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Foi presidente da Fundação Santa Casa de Misericordia do Pará e secretário de Saúde dos municípios de Barcarena e Cametá. Possui especialização em Administração de Serviços de Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e é pós-graduado em Gestão de Sistemas de Saúde pela Opas/Ufpa, entre outros. Atualmente, exerce a gerência de Assistência à Saúde do HUJBB/Ufpa.

Para ele, o principal desafio é manter a máquina da Secretaria de Saúde funcionando enquanto toma pé das estruturas da Sesma para organizar o atendimento às vítimas da pandemia da covid 19. “Estamos trabalhando em um plano de contingenciamento emergencial de 90 dias para fazer frente aos principais problemas relacionados com o funcionamento das estruturas de assistência da Sesma e o aprimoramento da assistência aos pacientes acometidos pela covid 19, mas principalmente a implementação de ações preventivas promovendo a busca ativa de casos iniciais da doença evitando assim que eles evoluam para situações mais graves que necessitem de atendimento hospitalar”, declarou.

SEMEC

A Semec ficará a cargo de Márcia Bittencourt, professora universitária da Faculdade de Artes Visuais (UFPA). Márcia é doutora em Educação pela Universidade de Brasília - UnB e mestre em Educação pela UFPA. Além disso, tem especialização em Educação Superior e graduação em pedagogia (UFPA).