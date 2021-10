Edmilson Rodrigues pode deixar hospital na próxima terça-feira, 2

O boletim médico desta quinta-feira, 28, divulgado ainda pouco pela equipe médica do Hospital Porto Dias e publicado pelas redes sociais, informa da possibilidade de alta de Edmilson Rodrigues para a próxima terça-feira, dia 2 de novembro, caso o quadro do prefeito se mantenha em evolução.

As informações do boletim foram repassadas pelo médico Ítalo Costa e nele apontam que o prefeito de Belém segue em recuperação na Unidade de Internação. Consciente e orientado, ele respira confortavelmente sem oxigênio e vem cumprindo todas as metas diárias da fisioterapia. Edmilson Rodrigues prossegue o tratamento contra as sequelas da variante delta da covid-19, diagnosticada no dia 1º de outubro.