Edital para licitar obra de construção de nova sede da Alepa deve ser divulgado em 60 dias

O edital para licitar a obra de construção da nova sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) deve ser divulgado em até 60 dias, segundo informou ao Grupo Liberal, nesta terça-feira (08), o presidente da Casa de Leis, deputado Chicão. Na segunda-feira, o parlamentar recebeu o major – Brigadeiro do AR – Maurício Augusto Medeiros, atual Comandante do I COMAR; e o Major Brigadeiro do AR – Raimundo Nogueira, que vai assumir o comando ainda esta semana.

O encontro de aproximação institucional entre o Poder Legislativo e a Força Armada foi, de acordo com Chicão, uma forma de agradecimento da Casa pelo esforço do major Medeiros na resolução do entrave quanto à compra do terreno ao lado do Corpo de Bombeiros, na avenida Júlio César, em Belém, onde será a nova sede da Alepa. O espaço é um desejo antigo dos parlamentares, que nunca saiu do papel.

“Foi uma forma de agradecermos pela gentileza e esforço que ele fez para resolver o problema do terreno que usaremos para instalar a nova sede da Assembleia Legislativa. O encontro de ontem foi um agradecimento, mas também anunciamos a todos que estamos em fase final de elaboração de edital de livre concorrência pública para a construção do novo prédio da Alepa”, informou o presidente Chicão, acrescentando que, nas próximas duas semanas, já devem ser divulgados valores sobre a obra, tempo de execução e outras informações.