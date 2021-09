Doria terá jantar com governador Helder Barbalho durante programação em Belém

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, confirmou, em entrevista ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (9), um jantar com o chefe do Executivo do Pará, Helder Barbalho, durante a programação desta sexta-feira e sábado, em Belém. A agenda começa neste dia 10, com um encontro na sede do PSDB, às 18h, e segue com a realização de uma coletiva de imprensa somente no início da noite, às 18h30.

A visita de Doria ao estado se deve, especialmente, à realização de prévias para discutir os possíveis nomes do partido para as Eleições 2022. Na sequência da coletiva, haverá um jantar com lideranças tucanas, inclusive com a presença do presidente do PSDB no Pará, o deputado federal Nilson Pinto. “Ele será nosso anfitrião, assim como outras lideranças, como prefeitos, vereadores, deputados estaduais. A seguir, teremos o jantar com o governador Helder Barbalho e a esposa”, detalhou.

No sábado, pela manhã, Doria agenda às 8h30, em um café com lideranças do PSDB sob comando do deputado Nilson Pinto, seguido de evento com os tucanos. Após finalizar essa agenda, o governador de São Paulo segue para Manaus, no Amazonas, onde tem agenda semelhante.

Gestão da pandemia

Durante a entrevista, Doria registrou o trabalho do governador Helder Barbalho na atuação quanto à compra de vacinas contra o coronavírus, a quem classificou como “batalhador” nesse cenário. “Foi a decisão acertada do governador do estado do Pará, que tem sido batalhador para que mais vacinas cheguem ao estado e ao braço dos paraenses”, pontuou.

O governador de São Paulo também falou sobre o próprio trabalho desempenhado à frente do Executivo paulista, no que tange todo o processo de imunzação contra a Covid-19. “Já estamos vacinando adolescdentes com idade entre 12 e 17 anos. Já foram 54,5 milhões de doses aplicadas, sendo 97% de aplicação de pelo menos uma dose, e iniciamos a terceira dose de reforço para acima de90 anos. Iniciarremos, nesse final de semana, para a população acima de 80, no final de semana que vem acima de 70 anos, e na sequência de 60 a 69 anos”.

Doria destacou ainda a menor taxa de ocupação de leitos em São Paulo desde o início da pandemia, hoje em 30%. Ele atribui o resultado ao avanço da vacinação, defendida, de acordo com ele, desde o ano passado, e afirma que se a população tivesse começado a receber a vacina em dezembro de 2020, metade dos brasileiros mortos pela doença teriam sido salvos.

“Infelizmente o presidente, como negacionista que é, tentou impedir todas as formas de chegada da vacina, especialmente a Corona Vac. Depois de 450 mil pessoas mortas no Brasil é que tomou a decisão de ampliar. Comprou a Cloroquina, tirou a vacina, tirou a máscara de crianças, não fez nenhuma recomendação, ignorou a ciência, e quem ignora a ciência mata”, concluiu.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal segue tentando contato com a família ou defesa de Allan Rocha para ouvir sua versão sobre o caso.