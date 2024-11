João Doria escreve carta a Lula em tentativa de reconciliação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta redigida por João Doria, ex-governador de São Paulo, no qual o remetente admitiu falhas em sua relação com Alckmin e manifestou o desejo de restabelecer a amizade com Lula.

Segundo a colunista Renata Agostini, do jornal O Globo, a carta foi lida pelo presidente na hora, que reconheceu o gesto do ex-tucano. “Queria ter a chance de dizer que errei”, escreveu na mensagem Doria, segundo relato de pessoas próximas ao petista.

Doria ainda teria reconhecido, na mensagem, ter cometido “exageros e equívocos” com Lula e com Alckmin. Em relação ao vice-presidente, Alckmin deixou o PSDB em 2019, em conflito com Doria, após queixas de não ter recebido apoio do partido na disputa para a Presidência.

"Agora, sou o João conciliador", afirmou Doria, que afirma que não tem planos de retornar à política ativa, mas deseja manter relações com outros políticos.

Com informações de Jovem Pan News e O Globo.