Doria afirma que renunciará ao cargo de governador e disputará a Presidência

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), depois de dar a entender que poderia continuar no cargo, garantiu nesta quinta, 31, que renunciará ao cargo e disputará a Presidência da República pelo partido. "Sim! Serei candidato à Presidência da República pelo PSDB", anunciou. O vice Rodrigo Garcia (PSDB) assume o cargo a partir do dia 2 de abril.

"Estarei com vocês a partir do dia 2 de abril para mostrar que é possível ter uma alternativa para o Brasil", disse durante o Congresso Estadual de Municípios, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.