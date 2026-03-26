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Política

'Diretas Já': Paes defende eleições diretas no Rio e diz que concorreria a 'mandato-tampão'

Estadão Conteúdo

De olho na cadeira do Palácio Guanabara, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou eleições indiretas ao governo do Rio, e voltou a defender que o novo governador fluminense seja escolhido por voto direto.

"DIRETAS JÁ!!!! A população deveria ter o direito de escolher. A decisão do TSE na interpretação de diversos juristas é a de que a Justiça Eleitoral deveria convocar eleições diretas. Como decidir com imparcialidade e justiça em um colegiado em que a maioria (muitos eleitos usando o esquema desvendado) faz parte do grupo político que foi cassado pelo próprio TSE na última terça?", escreveu nas redes sociais nesta quinta-feira, 26.

O ex-prefeito do Rio afirmou que vai colocar o seu nome como candidato de uma eventual disputa direta para um "mandato-tampão.

"Colocarei meu nome como candidato com DIRETAS JÁ ou nas eleições de outubro mas seria importante que a justiça que tardou no caso CEPERJ pudesse ter a atenção necessária com o que se passa no Rio", disse.

Comandado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, o governo do Rio está vago desde que o ex-governador Cláudio Castro (PL) renunciou ao posto para tentar disputar o Senado em outubro.

As pretensões de Castro, no entanto, foram barradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que condenou o ex-governador e o declarou inelegível até 2030.

Nesta quarta-feira, 25, o TSE confirmou que a escolha dos cargos de governador e vice-governador do Rio deverá ser de forma indireta. A votação deverá ser conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A confirmação foi feita após a Corte eleitoral corrigir a certidão do julgamento que condenou Castro à inelegibilidade até 2030. O tribunal inseriu os termos "novas eleições indiretas" no documento. Antes, constava apenas "novas eleições" na certidão.

Governador em exercício comunica Alerj sobre eleições indiretas

O governador em exercício do Estado, desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comunicou oficialmente à Alerj sobre a necessidade de realização de eleições indiretas para o governo do Rio.

O ofício foi enviado na manhã desta quinta-feira. No documento, Couto comunica a dupla vacância e o teor da certidão do TSE que determina a realização de eleições indiretas.

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