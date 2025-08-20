Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta quarta-feira, 20, que o País enfrenta um "deserto institucional", que causa o acionamento do Judiciário para resolver conflitos. Segundo Dino, a omissão de outros Poderes provoca a "tentação" de ativismo judicial.

"É esse deserto institucional que o Brasil atravessa que chama o Judiciário ao hiperativismo. Porque, vamos convir, muita coisa que deveria ser resolvida pelos outros, não é?", afirmou o ministro na 1º Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Segundo Dino, a falta ação do Executivo e Legislativo cria um cenário em que o STF "é chamado ao ativismo o tempo inteiro, quase como se fosse uma tentação satânica". "Sabe Jesus Cristo no deserto?", questionou ao público.

Flávio Dino também negou o impacto financeiro da decisão que impediu a validade de leis estrangeiras no País sem o aval da Justiça brasileira. "É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse. "Eu proferi uma decisão ontem e antes de ontem que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso", ironizou.

Na segunda-feira, 18, Dino estabeleceu, em um processo que envolve a Justiça do Reino Unido e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil após homologação ou por meio de mecanismos de cooperação internacional.

O magistrado deu caráter vinculante à medida, o que, na prática, permite que o ministro do STF Alexandre de Moraes recorra à Corte para impedir a aplicação da Lei Magnitsky contra ele por ser uma decisão judicial estrangeira. O dispositivo, que prevê bloqueio de contas bancárias e o impedimento de acessar serviços de empresas americanas, foi aplicado pelos EUA contra Moraes após articulações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que busca impedir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após a decisão de Dino, os bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e BTG Pactual tiveram queda em suas ações e perderam R$ 41,98 bilhões em valor de mercado. Temendo represálias americanas se não sancionarem Moraes, o setor financeiro não sabe como se posicionar e já procura interlocutores no Supremo.

Na terça, um dia após proferir a decisão, Dino reiterou a medida. O ministro esclareceu que a exigência de homologação para cumprir decisões de tribunais estrangeiros se limita a órgãos do Poder Judiciário de outros países e não atinge tribunais internacionais.

"Trata-se de decisão que reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil - abrangendo suas empresas e cidadãos - de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território. Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança jurídica, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se - a qualquer momento - uma lei ou decisão judicial estrangeira, emanada de algum país dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio", escreveu o ministro no documento.

Quando questionado sobre a desvalorização dos bancos, Dino ressaltou o papel do Supremo: "A gente baliza e interpreta a lei. Ontem e hoje me perguntam: 'E agora? O que vai acontecer com os mercados?' E eu digo: 'E é o Supremo que vai fixar o valor de ação no mercado? Não'".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DINO/LEIS ESTRANGEIRAS/HOMOLOGAÇÃO/DESERTO INSTITUCIONAL/ATIVISMO JUDICIAL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

20.08.25 18h28

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

20.08.25 17h58

QUINTO CONSTITUCIONAL

TJPA aprova voto secreto na escolha da lista tríplice do quinto constitucional

Seis advogados foram indicados pela OAB-PA; três serão escolhidos pelo TJPA para envio ao governador do Pará.

20.08.25 17h29

relatório

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

O documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiração

20.08.25 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda