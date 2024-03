Dilvanda Faro é eleita presidente da Comissão da Amazônia na Câmara

A deputada paraense Dilvanda Faro (PT) foi eleita, na terça-feira (12), presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários da Câmara dos Deputados. Alcançando 9 votos de um total de 10, o mandato de Faro irá durar um ano. Os ocupantes dos demais cargos (1ª, 2ª e 3ª vice-presidências) serão definidos nas próximas reuniões.

Dilvanda Faro afirmou que o colegiado pretende manter a atuação de ser um espaço de acolhimento para os movimentos sociais, como ocorreu no primeiro ano da comissão, em 2023, quando foi presidida pela líder indígena e deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

“Essa é uma comissão nova e não por acaso foi uma mulher a sua primeira presidente, transformando em realidade para nossos parentes indígenas a apresentação de suas pautas, demandas, desafios, e possibilidade de se construir um Brasil para todos”, disse Dilvanda.

A deputada reforçou que a meta é ampliar a agenda do colegiado para ouvir demandas de todos os povos tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas, ciganos e povos de matriz africana. “Eu sou uma cabocla ribeirinha da beira do rio Guamá, lá do Pará, e eu entrei numa trajetória política porque não tinha energia na minha comunidade”, contou a deputada.

Exercendo o primeiro mandato, Gilvanda Faro foi a 1ª vice-presidente desta mesma comissão no ano passado. Na última legislatura, foi deputada estadual no Pará.