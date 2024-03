Câmara dos Deputados elege comandos de 19 comissões permanentes; veja lista

A Câmara dos Deputados iniciou, nesta quarta-feira (6), a instalação das comissões permanentes da Casa. O Partido Liberal (PL), maior oposição ao governo, ficou com a presidência da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), que será comandada pela deputada Caroline de Toni (PL-SC). A legenda também escolheu ficar com as presidências das comissões de Educação, Segurança Pública, Esporte e Previdência. Dos 30 colegiados, apenas 19 foram instalados nesta quarta.

O PL, que possui a maior bancada atualmente – 96 deputados –, também indicou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para liderar a Comissão de Educação, o que causou protestos entre aliados do governo. Ferreira é um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem atuação forte nas redes sociais. Ao PT, cabe indicar o nome de um(a) vice-presidente.

Ao contrário do que ocorreu na Comissão de Educação, a presidência da Comissão da Saúde será ocupada por um petista: o deputado Dr. Francisco (PT-PI). A federação governista PT-PV-PCdoB será responsável também pelo comando das comissões de Fiscalização e Controle, Cultura, Amazônia, Direitos Humanos e Direitos das Mulheres.

Comissões com novos presidentes eleitos:

- Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Vicentinho Júnior (PP-TO)

- Comissão de Cultura: Aliel Machado (PV-PR)

- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: Carolina de Toni (PL-SC)

- Comissão de Defesa do Consumidor: Fabio Schiochet (União-SC)

- Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Weliton Prado (Solidariedade-MG)

- Comissão de Desenvolvimento Econômico: Danilo Forte (União-CE)

- Comissão Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial: Daiana Santos (PCdoB-RS)

- Comissão de Educação: Nikolas Ferreira (PL-MG)

- Comissão do Esporte: Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP)

- Comissão de Finanças e Tributação: Mário Negromonte Jr (PP-BA)

- Comissão de Fiscalização e Controle: Zé Neto (PT-BA)

- Comissão de Indústria, Comércio e Serviços: Josenildo (PDT-AP)

- Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família: Pastor Eurico (PL-PE)

- Comissão de Saúde: Dr. Francisco (PT-PI)

- Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado: Alberto Fraga (PL-DF)

- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: Lucas Redecker (PSDB-RS)

- Comissão de Viação e Transportes: Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa: Pedro Aihara (PRD-MG)

- Comissão de Legislação Participativa: Glauber Braga (PSOL-RJ)

Instalações canceladas por falta de quórum:

- Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

- Comissão dos Povos Originários

- Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional

Instalações adiadas por falta de indicações:

- Comissão de Minas e Energia

- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Não tiveram reuniões agendadas para instalação:

- Comissão de Administração e Serviço Público

- Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação

- Comissão de Comunicação

- Comissão de Desenvolvimento Urbano

- Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- Comissão de Turismo