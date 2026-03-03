Capa Jornal Amazônia
Devo ter reunião nesta semana para bater martelo sobre candidatura, diz Haddad

O ministro destacou que a ansiedade é inimiga da política.

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 03, que deve ter uma reunião nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para bater o martelo sobre uma possível candidatura em São Paulo. Ele deu entrevista ao programa Alô, Alô Brasil do jornalista José Luiz Datena, na Rádio Nacional.

"Ela não foi marcada ainda. Ela será marcada conforme o presidente anunciou. Mas ela não foi marcada ainda. Eu acredito que deve acontecer esta semana, a depender da agenda do presidente", afirmou.

Haddad não quis dizer se aceitaria ser candidato ao governo de São Paulo, dizendo que não iria antecipar uma reunião que ainda nem está formalmente marcada. Disse que há tempo e que estão tendo essa discussão com muito tempo de antecedência. Declarou que a "escalação" será feita da melhor forma possível.

"Eu não vou me antecipar a uma reunião que não aconteceu ainda. A gente está fazendo isso com todo o cuidado e com muita antecedência... Nós temos um tempo, nós temos essas duas, três semanas para discutir melhor o cenário e verificar em que posição cada um pode ajudar mais e colaborar com esse projeto de reconstrução do País", completou.

Haddad, entretanto, afirmou que está ligado a um projeto e que para ele não existe "voo solo". Declarou ter um propósito para acabar com a desigualdade no País e que a ansiedade é inimiga da política.

