Devido ao mau tempo, Lula cancela agenda em Goiás e vai direto a Belém

Devido às condições climáticas desfavoráveis em Rio Verde, Goiás, a inauguração da Ferrovia Norte-Sul, que estava programada para esta sexta-feira (16), será remarcada. A aeronave do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiria pousar no local.

Segundo a Presidência da República, Lula aguardou por 1h20 na Base Aérea de Brasília, mas não foi possível decolar para Rio Verde. Ele retornou ao Palácio da Alvorada e, como planejado, seguirá viagem para Belém, no Pará, durante a tarde.

Na capital paraense, o presidente participará da cerimônia oficial de anúncio de Belém como sede da COP30 em 2025. Além disso, ele assinará a ordem de serviço para o início das obras do Porto Futuro II. Antes disso, em Abaetetuba (PA), Lula entregará um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida.

Conclusão de ferrovia com obras iniciadas há 35 anos

A inauguração do terminal em Rio Verde, pertencente à empresa Rumo, concessionária da Ferrovia Norte-Sul, marca a conclusão das obras da importante conexão ferroviária, considerada a espinha dorsal do sistema brasileiro de transporte sobre trilhos. A ferrovia se estende por 2.257 quilômetros (km), conectando os portos de Itaqui, no Maranhão, ao de Santos, em São Paulo.

As obras dessa ferrovia, que atravessa quatro regiões, foram realizadas ao longo de mais de 35 anos, com início na segunda metade da década de 1980. O terminal em Rio Verde é estrategicamente localizado, uma vez que o município goiano é um dos principais centros do agronegócio na região Centro-Oeste.