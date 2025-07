Desvio de emendas: PF acha dinheiro vivo dentro de par de sapatos do primo de Elmar Nascimento

Na 5ª fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quinta-feira, 17, a Polícia Federal encontrou dinheiro vivo com o vereador Francisco Manoel do Nascimento Neto, o Francisquinho Nascimento (União-BA), de Campo Formoso (BA), primo do deputado Elmar Nascimento (União-BA), principal alvo da investigação sobre suposto desvio de recursos de emendas parlamentares. Segundo estimativa preliminar, menos de R$ 10 mil estavam escondidos dentro de um par de sapatos do vereador.

Francisquinho já havia protagonizado uma cena emblemática da investigação em dezembro de 2024, ao tentar se livrar de R$ 220 mil em espécie pouco antes de ser preso. Cercado pela PF, ele jogou uma sacola com o dinheiro pela janela do apartamento onde mora.

VEJA MAIS

Ao registrar sua candidatura em 2024, o vereador declarou R$ 40 mil em dinheiro vivo, além de US$ 1,5 mil e 2,5 mil euros em espécie. Em contas bancárias, possuía cerca de R$ 14 mil. Também informou ter uma casa financiada, com R$ 112 mil pagos até então, e participação de R$ 25,5 mil em um laboratório de análises clínicas.

Francisquinho é primo do deputado federal Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. O parlamentar é investigado pela PF, mas não foi alvo das buscas realizadas nesta quinta-feira.

Antes de assumir o mandato de vereador, Francisquinho foi secretário-executivo da prefeitura de Campo Formoso, durante a gestão de Elmo Nascimento (União), irmão de Elmar e atual prefeito da cidade, que também foi alvo de busca e apreensão.

A PF apura supostas irregularidades em convênios firmados entre a Prefeitura de Campo Formoso e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). Os contratos foram celebrados em 2022 com recursos oriundos de emendas do deputado Elmar.

Mais de 100 empresários, políticos e servidores públicos estão na mira da PF por suspeita de envolvimento no esquema de desvio de emendas investigado na Operação Overclean.

COM A PALAVRA, A CODEVASF

A Codevasf mantém compromisso com a elucidação dos fatos e com a integridade de suas ações — e continuará a prover suporte integral ao trabalho das autoridades policiais e da Justiça.

A Companhia mantém convênios para transferência de recursos com o município mencionado no contexto da operação. Em convênios, cabe ao órgão convenente — nesse caso, a prefeitura — realizar a licitação, a contratação e a execução das obras correspondentes. A Codevasf não participa de procedimentos licitatórios e não mantém relação com empresas eventualmente selecionadas por municípios para execução de convênios.

Os convênios firmados com o município foram submetidos pela Companhia a auditorias especiais em maio de 2025.