Desenvolvimento da Amazônia será tema de reunião entre governadores e presidente Lula, no dia 27

O governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual Amazônia Legal, Helder Barbalho (MDB), informou que, no próximo dia 27, na sexta-feira da semana que vem, os governadores da Amazônia se reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para apresentar as propostas para o desenvolvimento da região.

Ele compartilhou, em seu Twitter, que, as prioridades da região amazônica estiveram em pauta em uma reunião entre governadores do Consórcio Interestadual Amazônia Legal e publicou uma foto ao lado dos representantes dos Estados da região, em uma videochamada.

Confira a mensagem: