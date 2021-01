Desembargadora Luzia Nadja é empossada presidente do TRE do Pará

Após ter sido presidido 23 vezes por homens, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) empossou na noite desta sexta-feira (22) pela oitava vez uma mulher para exercer o cargo máximo da instituição, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães. Também foi empossado como vice-presidente e corregedor, além de membro efetivo do TRE, o desembargador Leonam da Cruz Júnior. O desembargador Roberto Gonçalves de Moura, durante a solenidade, encerrou seu mandato, iniciado em 2019, e agradeceu aos servidores do Tribunal e advogados pela convivência e aprendizados.

Como primeira ação como presidente do TRE, a desembargadora Luzia Nadja anunciou que irá criar um comitê para acompanhar as condições de saúde pública nos municípios paraenses. "Vamos ter contato com a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), semanalmente, para adotar medidas administrativas para garantir ao eleitor a sua saúde e também aos servidores", declarou.

A desembargadora Luzia Nadja é a oitava mulher a exercer o cargo máximo da instituição (Cristino Martins / O Liberal)

A nova presidente destacou que assume um Tribunal já reconhecido pela Justiça brasileira por cumprir metas, e afirmou que deverá seguir o perfil das últimas gestões. "Há quatro anos o TRE tem recebido o prêmio de qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Eu espero contribuir para que nós possamos manter esse prêmio. Acredito que as metas que traçamos serão cumpridas para a manutenção dessa excelência", destacou.

Além dos membros da Corte eleitoral, participaram da cerimônia o governador Helder Barbalho - que foi representado inicialmente pelo procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer-, o deputado estadual Chicão, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), e representantes de diversos órgãos do Judiciário.