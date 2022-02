Deputados federais do Pará afirmam que Congresso deve priorizar reformas da previdência e tributária

A um dia de serem retomadas as atividades legislativas do Congresso Nacional em 2022, deputados federais paraenses comentaram sobre a expectativa dos trabalhos para este ano. Os parlamentares Cristiano Vale (PL) e Joaquim Passarinho (PSD) afirmaram que o Congresso deve priorizar, neste primeiro semestre, as discussões sobre as reformas da previdência e tributária. A sessão solene desta quarta-feira (02) inicia às 16h e reúne, na mesma solenidade, os chefes dos três Poderes da República.

O protocolo da sessão inicia às 14h, quando 200 militares das três Forças Armadas que participam da cerimônia chegam ao Palácio do Congresso. Devido ao momento atual vivido no Brasil, de uma nova onda de contaminação de Covid-19, com a variante Ômicron em circulação, a reunião será semipresencial, dando a possibilidade de deputados e senadores participarem presencialmente ou por videoconferência.

Para o deputado federal Joaquim Passarinho, os projetos prioritários para o ano que vem “continuam sendo as reformas que o Brasil precisa, a administrativa e a tributária”. “Precisamos aproveitar o primeiro semestre para andar com essas duas pautas principais. Fora isso, temos que continuar trabalhando na geração de emprego e renda, principalmente na desoneração da folha, que puxa a reforma tributária, e também trabalhar a energia alternativa, eólica e fotovoltaica, para ajudar a baratear a energia para o povo brasileiro”, disse.

O parlamentar Cristiano Vale (PL) também pontua a necessidade de priorizar, na pauta da Câmara Federal, as duas reformas. “Acredito que a reforma tributária é de fundamental para nosso país”, afirmou.

“Em 2022, renovamos nosso compromisso com o povo paraense. Temos grandes responsabilidades na votação e discussão de projetos de nossa autoria que estão em tramitação. Seguimos exercendo a boa política, sempre com muito estudo, para que possamos suplantar quaisquer dificuldades que venham aparecer e, certamente, estaremos preparados para superar os desafios, priorizando a dignidade e melhorias na qualidade de vida da sociedade”, declara Cássio Andrade (PSB).

Zequinha Marinho acredita que este ano será de muito trabalho e são inúmeros os projetos que constam na pauta do Senado e que têm um papel de melhorar o cenário social e econômico do nosso país. “O PL 510/2021, que dispõe sobre a regularização fundiária, é um deles. Além das proposições legislativas, esperam análise do Congresso 34 Medidas Provisórias que precisam ser votadas. Logo na abertura dos trabalhos, vamos votar a MP 1.067/2021, que define as regras para incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. A MP 1.091/2021, que fixa o novo valor do salário mínimo, é outra medida que deverá ser pautada já nesses primeiros dias de retorno do Congresso. Estamos prontos e dispostos a enfrentar essas proposições que têm esse víeis transformador e que buscam melhorar a condição de vida da população brasileira”, finalizou o senador.

Sessão solene

Participam da sessão Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux; e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar às 15h55, e será recebido em frente à rampa do Congresso para ser conduzido até os presidentes das duas Casas legislativas. Às 16h, o presidente do Congresso abre os trabalhos e convida os presidentes da República, do STF e da Câmara a fazerem a leitura de suas respectivas mensagens. Por fim, Rodrigo Pacheco fará seu discurso e encerrará a sessão.