Deputados Eraldo Pimenta e Chamonzinho, do MBD, comandam as comissões mais importantes da Alepa

Os deputados paraenses definiram, em reunião, nesta terça-feira, 14, os novos integrantes das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O deputado Eraldo Pimenta (MDB) e o deputado Chamonzinho (MDB) assumem, respectivamente, as duas comissões mais importantes da Casa: a de Constituição e Justiça e de Redação Final, com Fábio Figueiras (PSB) na vice-presidência; e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com Victor Dias (União Brasil), na vice-presidência.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 13 das 41 cadeiras da Alepa, portanto, dono da maior bancada partidária, ficou com a presidência das duas comissões mais importantes, além de outras três: a de Divisão Administrativa do Estado, Assuntos Municipais e Tributação, cuja presidente será a deputada Diana Belo; a de Mineração, Energia, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a presidência de Ronie Silva; a de Saúde, com a presidência do deputado Wanderlan e, ainda, a Procuradoria Especial da Mulher, que será comandada pela deputada Paula Titan.

O Partido dos Trabalhadores (PT), que é a segunda maior bancada da Casa, com quatro parlamentares, vai ocupar a presidência de duas comissões permanentes: a de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Defesa dos Direitos, com a presidência do deputado Carlos Bordalo e a de Pesca e Aquicultura, com a presidência da deputada Maria do Carmo.

Ao todo, são 17 comissões temáticas, e algumas ainda não estão com os vice-presidentes definidos, o que deve acontecer nos próximos dias. Segundo o líder do MDB na Alepa, deputado Iran Lima, os presidentes das comissões foram escolhidos por meio de votação aberta a todos os deputados e a ideia foi dar o máximo possível de representatividade a todos os partidos, por isso, o MDB abriu mão de alguns postos a fim de contemplar outras siglas.

“Todas as 17 comissões têm representatividade de praticamente todos os partidos da Casa, ou como membro titular ou como membro suplente da Comissão", destacou Lima.

O deputado Chamonzinho, que assume a presidência da comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em substituição a Igor Normando (Podemos), disse que se sente honrado pelo voto de confiança que recebeu dos colegas que o elegeram presidente, uma vez que “a CFFO é uma das mais relevantes para a gestão estadual, pois o processo legislativo financeiro trata de toda tramitação de projetos referentes à obtenção, gestão e aplicação de recursos necessários para o Estado, como o Plano Plurianual (PPA) e suas revisões, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)”.

Confira como ficou a composição das comissões permanentes da Alepa, com o que foi definido até agora:

- Constituição e Justiça e de Redação Final

Presidente: Eraldo Pimenta (MDB)

Vice: Fábio Figueiras (PSB)

- Fiscalização Financeira e Orçamentária

Presidente: Chamonzinho (MDB)

Vice: Victor Dias (União Brasil)

- Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços

Presidente: Fábio Freitas (Republicanos)

- Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação

Presidente: Wescley Tomaz (PSC)

- Cultura

Presidente: Lívia Duarte (PSOL)

- Defesa da 1ª Infância, Criança e Adolescente

Presidente: Ana Cunha (PSDB)

- Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Defesa dos Direitos

Presidente: Carlos Bordalo (PT)

- Divisão Administrativa do Estado, Assuntos Municipais e Tributação

Presidente: Diana Belo (MDB)

- Educação

Presidente: Thiago Araújo (Cidadania)

- Mineração, Energia, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Presidente: Ronie Silva (MDB)

- Pesca e Aquicultura

Presidente: Maria do Carmo (PT)

- Prevenção às Drogas

Presidente: Rogério Barra (PL)

- Relações do Trabalho, Previdência e Assistência Social

Presidente: Adriano Coelho (PDT)

- Saúde

Presidente: Wanderlan (MDB)

- Segurança Pública

Presidente: Nilton Neves (PSD)

- Turismo e Esportes

Presidente: Lu Ogawa (PP)

- Viação, Transportes, Infraestrutura e Obras Públicas

Presidente: Renato Oliveira (Podemos)

- Procuradoria Especial da Mulher

Presidente: Paula Titan

