Deputados elegem nova Mesa Diretora da Alepa no dia 1º de fevereiro; Chicão tenta reeleição

Após os deputados estaduais eleitos para o mandato de 2023-2026 tomarem posse na próxima quarta-feira (1º), será eleita nova Mesa Diretora para a 20ª legislatura. A sessão solene de posse será às 9h, no plenário Newton Miranda, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), quando o atual presidente da Chicão (MDB) se candidatará à reeleição.

A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Compõe-se de Presidência (presidente e dois vice-presidentes) e de Secretaria, composta por quatro secretários.

Os candidatos à Presidência e para integrar a mesa só serão inscritos durante a realização da sessão, e a votação será realizada logo em seguida. Primeiramente, os parlamentares elegerão o novo presidente da Casa Legislativa, que tomará assento e conduzirá os trabalhos de eleição dos membros da nova mesa diretora.

É permitida a reeleição dos membros da Mesa Diretora

De acordo com Regimento Interno da Casa, é permitida a reeleição dos membros da Mesa Diretora. A votação se dá por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta dos votos, em primeiro escrutínio, maioria simples, em segundo escrutínio.

Para concorrer, é necessário registro, perante a Mesa, de chapas, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos, blocos parlamentares ou federações de partidos aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses partidos, blocos ou federações.

Outra regra é que nenhum candidato poderá concorrer em mais de uma chapa. Após o resultado da eleição, a posse é imediata.

Candidato à reeleição

Em dezembro, o deputado reeleito Francisco Melo, mais conhecido por Chicão (MDB), Chicão (MDB), disse à reportagem de O Liberal que será candidato novamente para o próximo biênio. A menos de uma semana da eleição, na sexta-feira (27), o parlamentar afirmou que deseja dar andamento à gestão que iniciou em 2021.

“Se for da vontade dos deputados e da vontade de Deus que eu seja reconduzido à presidência da assembleia, quero continuar fortalecendo o Legislativo, buscando dar condições ao mandato dos parlamentares, valorizar o servidor da Casa e buscar sempre uma melhoria dos nossos espaços de trabalho. Então, basicamente nós já começamos isso no nosso mandato que está em vigor e daremos, se Deus quiser, continuidade se tivermos a felicidade de sermos reeleitos”, declarou Chicão.

Apesar de já acumular a experiência do biênio anterior, bastante elogiada pelos deputados na sessão de encerramento das atividades no dia 20 de dezembro, o presidente acredita que há mais motivos para ser reeleito. “A experiência para concorrer à reeleição conta, mas ela não é o suficiente. Eu acho que o que é prudente sempre é você respeitar o antagonismo que existe dentro do Poder Legislativo e sempre construir esse entendimento com a busca do diálogo. É isso que nós estamos fazendo’, afirmou.

Questionado sobre como deve ser a nova Mesa Diretora, Chicão destacou a pluralidade de partidos e ideias na composição. “A democracia é feita por meio da diversidade de pensamento, e o Poder Legislativo é composto entre vários partidos. Com essa característica, portanto, é natural que a gente possa buscar esse entendimento respeitando sempre o que diz o regimento, que é obedecer dentro do possível a questão da proporcionalidade partidária”, finalizou.