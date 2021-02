Deputados definem os integrantes da nova Mesa Diretora nesta quarta

A Câmara dos Deputados elege nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, os integrantes da Mesa Diretora. Serão escolhidos dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. O mandato será cumprido no biênio 2021-2022.

Às 9h49, estavam registradas as seguintes candidaturas:

- 1ª vice-presidência: Marcelo Ramos (PL-AM);

- 2ª vice-presidência: André de Paula (PSD-PE) e, como avulsos, Delegado Éder Mauro (PSD-PA) e Júlio Cesar (PSD-PI);

- 1ª secretaria: Luciano Bivar (PSL-PE) e, como avulso, Léo Motta (PSL-MG);

- 2ª secretaria: Marília Arraes (PT-PE) e, como avulsos, João Daniel (PT-SE) e Paulo Guedes (PT-MG);

- 3ª secretaria: Rose Modesto (PSDB-MS) e, indeferidos, Cássio Andrade (PSB-PA) e Júlio Delgado (PSB-MG); e

- 4ª secretaria: Rosângela Gomes (Republicanos-RJ).

Nos candidatos à suplência, constavam como indicados pelos líderes, também às 9h49, os deputados Alexandre Leite (DEM-SP), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Marcelo Nilo (PSB-BA). Inscritos como avulsos, Bibo Nunes (PSL-RS) e Cássio Andrade.

A sessão ocorrerá no Plenário Ulysses Guimarães e será conduzida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O processo de votação será presencial e secreto, com 21 urnas eletrônicas distribuídas pelo Plenário e pelos salões Verde e Nobre, todos com acesso restrito aos parlamentares.

Iniciado o processo de votação, cada urna receberá até cinco deputados por vez, de forma a evitar aglomerações e manter o distanciamento. Cada um registrará todos os votos de uma só vez. Serão eleitos os mais bem votados.

Fonte: Agência Câmara de Notícias