Deputados aprovam título de Cidadão do Pará ao vice-presidente Hamilton Mourão

Durante a sessão desta terça-feira (7), da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), foram apreciadas pelos deputados estaduais mais de cem matérias, entre elas, uma série de decretos legislativos que concede títulos de Honra ao Mérito ou de Cidadão do Pará a personalidades que se destacam por suas ações em prol da sociedade. Um dos títulos de Cidadão do Pará aprovados vai para o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República e coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A matéria foi apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco Melo, o Chicão (MDB), e assinada por outros treze deputados.

Na justificativa do Projeto, Chicão faz um resumo da trajetória de Mourão, que tem mais de 40 anos de serviços prestados ao País. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras; assessor de estado-maior de Grandes Unidades e Grandes Comandos nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Amazônica, e no Gabinete do Comandante do Exército; comandante do 27º Grupo de Artilharia de Campanha, em Ijuí, Rio Grande do Sul; representou o Brasil na Terceira Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM III); comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas; comandante da 6ª Divisão de Exército e de Comandante Militar do Sul, ambas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e de Secretário de Economia e Finanças, em Brasília.

“Após deixar o serviço ativo, em fevereiro de 2018, o General Mourão assumiu a presidência do Clube Militar, no Rio de Janeiro, condição na qual permaneceu até iniciar a sua participação no processo eleitoral, como candidato ao cargo de Vice-Presidente da República, compondo a equipe vencedora que trouxe o então Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro à Presidência da República, em outubro de 2018. Atualmente, além de Vice-Presidente, coordena a Comissão da Amazônia”, observou o presidente da Alepa. “Como se percebe, trata-se de um grande brasileiro e que muito honra o Pará com esse título”, completou Chicão.

Honra ao mérito

Na mesma sessão, foi aprovado título de Honra ao Mérito para o presidente da Federação e Agricultura do Estado do Pará (Faepa), Carlos Fernandes Xavier. A homenagem foi proposta pela deputada Professora Nilse (Republicanos). “Com grande credibilidade no meio dos produtores rurais do Estado, o presidente da Faepa, Carlos Xavier tem histórico de expressiva contribuição para o desenvolvimento do agronegócio paraense, a exemplo do aumento significativo de sindicatos rurais - de 17 para 136 - após início de atuação de titular da Faepa”, justificou a parlamentar.

“Xavier atua também de forma expressiva com ações que proporcionassem acolhimento aos anseios e necessidades dos produtores rurais, no que se refere a iniciativa de propor os Encontros Ruralistas, que ocorrem duas vezes ao ano e que proporcionam o diálogo e a troca de informações entre os produtores rurais de todo do Estado do Pará”, completou a parlamentar.

Carlos Xavier (Igor Mota / O Liberal)

Quem também receberá o título de Honra ao Mérito dos deputados estaduais é o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, conforme matéria apresentada pelo deputado Luth Rebelo (PSDB) e aprovada durante a sessão desta terça. O parlamentar ressaltou, em sua justificativa, que a indicação “faz justiça ao grande trabalho prestado ao nosso Estado, notadamente na área jurídica”.

Ricardo Sefer (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

A Alepa realizará no dia 13 de dezembro, às 10 horas, a entrega de títulos honoríficos aprovados pela casa, segundo informações divulgadas pelo próprio Poder Legislativo Estadual.