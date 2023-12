Deputado que agrediu parlamentar no Congresso foi condenado por ofensas misóginas a jornalista

O deputado Washington Quaquá foi condenado a pagar indenização por danos morais a Berenice Seara, colunista política do estado do Rio de Janeiro. Berenice havia publicado duas notas sobre a insistência de Quaquá em fazer o PT do Rio apoiar Claudio Castro, candidato de Jair Bolsonaro (PL) a governador do Rio. O PT nacional não reagiu bem.

Quaquá não contestou as informações, mas usou as redes sociais para fazer ataques misóginos à colunista. Insinuou que mulheres usam o jornalismo para fazer dinheiro ilegalmente a fim de comprar botox.

Na sentença, o juiz Mauro Nicolau Junior, da 48ª Vara Civel do Tribunal de Justiça do Rio determinou a definitiva exclusão das postagens ofensivas, sob pena diária de R$ 5 mil. O juiz julgou procedente as reclamações da jornalista, que considerou que Quaquá "atacou sua condição de mulher e colocou em dúvida sua honestidade, isenção e independência jornalística".

O juiz considerou que Quaquá, ao exercer o direito de defesa, não deu qualquer argumento para alterar a condenação.