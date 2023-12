Vídeo com o tapa do deputado petista em colega repercute nas redes sociais

Nesta quarta-feira (20), houve confusão no Congresso Nacional na sessão de promulgação da reforma tributária. O deputado Washington Quaquá (PT-RJ) deu um tapa no rosto do deputado Messias Donato (Republicanos-ES). A sessão contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado Messias Donato após levar o tapa de Quaquá disse que iria registrar Boletim de Ocorrência (BO). A confusão foi registrada e as imagens viralizaram nas redes sociais.

⁣A confusão

Tudo começou quando Quaquá foi questionar deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que cantavam “Lula/ladrão/seu lugar é na prisão” para o presidente Lula.

Quaquá tinha o celular em mãos, e falou que iria representar uma queixa contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o chamou de “viadinho”. Nesse momento, houve o início de um bate-boca e Donato pegou no braço de Quaquá, que, de imediato, deu o tapa na cara de Donato.⁣

A tensão aumentou na sessão. “Agressão aqui, pô. Que isso, você deu um tapa na cara”, disse Nikolas.

Quaquá se retirou da confusão naquele momento. “(Donato) me agrediu e dei um na cara dele. Eles estavam xingando Lula”, admitiu Quaquá. “Esse deputado segurou minha mão e me empurrou. Tomou um tapa na cara”, afirmou Quaquá.

Quaquá prosseguiu. “Se me empurrar, dou de novo. A esquerda é muito passiva com a violência da direita. Comigo bateu, levou.”