Deputado Mauro Benevides Filho sofre AVC e é internado

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na tarde desta sexta-feira, 26, e está internado, sob observação médica, segundo nota divulgada nas redes do próprio parlamentar.

A nota afirma que, de acordo com o boletim médico, "o parlamentar apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes".

Benevides tem 66 anos e cumpre seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e recentemente apresentou um projeto de lei que proíbe instituições financeiras, administradoras e gestoras de fundos de investimento de movimentar recursos de clientes em contas de titularidade da própria instituição, chamadas de "contas-bolsão".

A proposta surgiu Na esteira da Operação Carbono Oculto, ofensiva contra o crime organizado no País que atingiu fintechs da Faria Lima