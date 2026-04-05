Deputados do Pará citados em documento apreendido pela PF se defendem e negam envolvimento

Quatro deputados federais do Pará foram citados em um documento apreendido pela Polícia Federal durante uma operação realizada no dia 16 de março, em Belém. A ação resultou na apreensão de R$ 500 mil em dinheiro vivo e na prisão em flagrante de três pessoas, incluindo um servidor da Casa Civil do governo estadual.

Segundo reportagem divulgada pela coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os nomes dos deputados Raimundo Santos (PSD), Henderson Pinto (MDB), Keniston Braga (MDB) e Olival Marques (MDB) aparecem em uma anotação manuscrita encontrada durante a operação policial.

A investigação, conduzida pela Polícia Federal, teve como foco apurar possíveis irregularidades, embora o conteúdo detalhado do documento e o contexto em que os nomes foram citados ainda não tenham sido oficialmente esclarecidos pelas autoridades.

Deputados paraenses citados se defendem

Na manhã desta sexta-feira (3/04), o deputado Keniston Braga (MDB) se manifestou ao Grupo Liberal por meio de assessoria. Em nota, ele afirmou ter sido surpreendido com a informação e negou qualquer conhecimento sobre o caso. O parlamentar informou ainda que pretende solicitar esclarecimentos à Polícia Federal sobre a inclusão de seu nome na anotação.

“O deputado Keniston ficou surpreso com a notícia que envolve seu nome em uma anotação manuscrita apreendida pela PF durante uma operação em Belém. Ele desconhece totalmente esse fato e vai solicitar à PF que esclareça como o nome dele foi envolvido nessa situação”, disse a assessoria ao Grupo Liberal.

Também em posicionamento enviado na mesma data, o deputado Henderson Pinto (MDB) negou qualquer ligação com os fatos investigados. Ele afirmou que seu nome foi citado de forma indevida e colocou-se à disposição das autoridades.

“Não tenho qualquer relação com os fatos investigados nesta operação. Meu nome aparece de forma indevida e recebi essa informação com surpresa. Estou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento”, declarou ao Grupo Liberal

As assessorias dos demais deputados mencionados foram procuradas, mas até o momento não haviam se manifestado. O espaço segue aberto para posicionamentos.