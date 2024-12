Deputado federal Éder Mauro define prisão de Braga Netto como ‘venezuelização do Brasil’

Após a prisão do general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado (14), o deputado federal Éder Mauro (PL) classificou o ato como uma “venezuelização” do Brasil. O posicionamento veio por meio de uma publicação nas redes sociais. Além de integrarem a mesma sigla partidária, o parlamentar paraense e Braga Netto também compartilham dos mesmos posicionamentos políticos alinhados ao bolsonarismo.

“A prisão do General Braga Netto é mais um passo no processo de ‘venezuelização’ do Brasil. Pelas informações divulgadas pela imprensa amiga do regime, a prisão de Braga Netto teria sido motivada por um rumor, de que ele teria buscado informações sobre a delação de Mauro Cid”, declarou o deputado por meio do post.

Eder Mauro ainda completou: “Braga Netto roubou? Corrompeu? Desviou dinheiro? Não! Ele apenas ousou ser oposição ao regime”.