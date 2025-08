Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado estadual Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (6), que protocolou junto à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília (DF) um pedido de revogação de vistos concedidos a vereadores do município de Belém.

"É inacreditável que às vésperas da COP 30 esses parlamentares usem a Câmara de Belém para provocar um acidente diplomático que pode atingir não só Belém mas o Brasil inteiro no momento de grandes tensões internacionais", escreveu Rogério Barra no seu perfil no Instagram.

O documento em papel timbrado da Assembleia Legislativa do Pará, ou seja, com logotipo da Alepa, e identificado como ofício do gabinete do deputado estadual, Rogério Barra começa o texto com a seguinte redação: "Excelentíssimo senhor embaixador, venha apresentar, por meio desta, denúncia formal e solicitar reavaliação e eventual revogação dos vistos norte-americanos eventualmente concedidos aos vereadores do município de Belém, capital do Pará, cidade anfitriã da 30ª Conferência das Partes (COP 30)".

O deputado então explica o motivo e diz que em ato simbólico, vereadores da Câmara Municipal de Belém aprovaram a declaração de Donald Trump como 'persona non grata', e pede a suspensão de eventuais vistos concedidos aos vereadores que aprovaram a declaração contra o presidente norte-americano.