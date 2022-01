Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) será palestrante de evento em Belém

No próximo dia 5 de fevereiro, Belém receberá o Primeiro Congresso Conservador do Pará, evento que contará com a presença do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) e do professor e candidato derrotado à prefeitura de Goiânia em 2020 Gustavo Gayer (DC).

"O evento está sendo trabalhado para reunir todas as lideranças conservadoras do Pará, com representantes de movimentos de vários municípios para fortalecer nossa base aqui para a próxima campanha. O evento é aberto a todos os conservadores que quiserem participar, com lideranças que apoiam o presidente e que estarão levando conhecimento", afirma Nana Magalhães, uma das organizadoras do evento.

Segundo ela, o evento busca levar informações sobre as pautas de direita conservadora como o direito de legítima defesa a à propriedade privada, com foco na conscientização da importância da participação política na sociedade brasileira. O evento ainda não tem local definido, mas os ingressos, vendidos por R$50, já estão disponíveis na plataforma on-line Sympla.

Os palestrantes

Na eleição à prefeitura de Goiânia, em 2020, Gustavo Gayer (DC) recebeu quase 46 mil votos, ficando em quarto lugar nas urnas na eleição vencida por Maguito Vilela (MDB). O professor e empresário vem recebendo convites de diversas siglas para ser candidato a deputado federal e ao senado, mas ainda não confirmou pretensões políticas para 2022.

Ele é umas principais vozes de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, assim como deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi Silveira foi preso em flagrante em fevereiro de 2021, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) após a divulgação de um vídeo no qual ataca e ameaça os magistrados da corte. Silveira foi solto em novembro, mas segue utilizando redes sociais e tendo contato com investigados no inquérito que apura as ameaças. Silveira também está proibido de realizar postagens por meio de terceiros.

De acordo com Nana Magalhães, o Congresso Conservador do Pará ainda negocia a vinda de outros participantes para o evento, a serem divulgados posteriormente.