Deputada Marinor Brito passa por procedimento cirúrgico no fêmur

A deputada estadual Marinor Brito (PSOL) foi submetida a procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (20) após sofrer um acidente no domingo (19), conforme comunicado pela assessoria de comunicação da parlamentar. A professora, nascida em Alenquer, no Oeste do Pará, teve uma fratura do fêmur, ocasionada provavelmente, também segundo a assessoria, por um stress traumático que se iniciou na semana passada, quando começou a sentir fortes dores.

A cirurgia foi realizada com a colocação de uma aste metálica por dentro do osso para a fixação do mesmo. Às 18h, a assessoria da parlamentar comunicou via rede social que a cirurgia foi um sucesso. “Novo boletim médico informa que a cirurgia a qual a deputada Marinor se submeteu ocorreu de maneira rápida, satisfatória e dentro da normalidade. A equipe médica avaliou que não há necessidade de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A deputada segue agora para recuperação no pós-operatório em hospital de Belém”, afirma a nota.

No primeiro semestre deste ano, Marinor Brito também fez parte do grupo de pessoas que testou positivo para a covi-19 em Belém. O diagnóstico foi feito no dia 19 de janeiro. No dia 28 do mesmo mês, Marinor foi internada para tratar a doença. “Agradeço diariamente seu apoio, e peço que continuem enviando boas energias e pedindo por minha recuperação. Logo mais estaremos juntos novamente, trabalhando pelo nosso povo”, escreveu a parlamentar em uma rede social, na ocasião.

A nova hospitalização não possui relação com o coronavírus. A parlamentar ficará em repouso até que possa retomar suas atividades.