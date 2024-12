Deputada federal Renilce Nicodemos comemora trajetória dedicada à causa da mulher e à saúde pública

Referência na bancada feminina na Câmara dos Deputados em Brasília (DF), a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) celebra mais um ano de vida, neste domingo (8/12), na companhia de familiares e apoiadores da sua trajetória política dedicada às causas das mulheres e à saúde pública.

Com uma trajetória de destaque, ao longo de sua atuação na Câmara, Renilce se empenha para atender as demandas municipais. Ela comenta que reforça “a importância de lideranças engajadas e comprometidas com o desenvolvimento regional”, disse para o Grupo Liberal em outubro passado, logo após das Eleições 2024 que fortaleceu o MDB no Pará e no Brasil.

A deputada destacou, por exemplo, que o legenda elegeu 85 prefeitos no Pará, um aumento de quase 35% em relação aos 61 eleitos nas eleições de 2020 no estado.

A deputada considerou, também, que saiu fortalecida das eleições de 2024, por ter contribuído com a eleição de mais de 30 prefeitos e 100 vereadores no Pará, o que confere à ela, uma articulação de destaque na cena política estadual.

Na Câmara, em Brasília (DF), ela informou que tem amplo diálogo com os ministérios, e tem contribuído para consolidar “uma relação de proximidade e confiança, o que permite trazer investimentos federais para o Pará, impulsionando o desenvolvimento e atendendo às necessidades dos municípios paraenses”, afirmou a parlamentar.

Em maio de 2023, por exemplo, a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) assumiu a presidência da inédita Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, em cerimônia realizada nesta no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O grupo foi criado para dar ênfase à elaboração de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer de mama e do colo do útero, entre outros fatores que interferem, negativamente, na saúde física e mental da mulher.