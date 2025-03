Deputada estadual Ana Cunha comparece a evento mundial sobre os direitos das mulheres

A deputada estadual Ana Cunha (PSDB) participa da 69ª Sessão da Comissão sobre a Condição da Mulher (CSW 69 - sigla em inglês), desde a segunda-feira (10) até o dia 21 de março, em Nova York. Durante o encontro, ela representa o parlamento paraense em dois painéis com temas sensíveis ao objetivo do evento: “Crise Climática e Justiça de Gênero: Do Impacto à Ação” e “Melhores Práticas de Cuidado na América Latina: Transformando Vidas e Economias”. A entidade que realiza o encontro é ligada à Organização das Nações Unidas (ONU).

Em resposta ao Grupo Liberal, a parlamentar explica que pretende utilizar esses espaços para discutir "como as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente as mulheres e a importância de reconhecer e valorizar o trabalho de cuidado como base para políticas públicas eficazes". Na primeira mesa, o foco será os efeitos da crise climática na população feminina em situação de vulnerabilidade. Enquanto a segunda, se aprofunda no trabalho de cuidado no contexto específico da América Latina e suas necessidades mais particulares.

Quanto às suas expectativas com os resultados do encontro, ela reforça que aguarda a “consolidação de diretrizes e recomendações que possam orientar a formulação de políticas públicas mais inclusivas”. Nesse sentido, o evento seria uma janela de trocas importantes na construção de uma agenda com ações para a equidade de gênero e soluções sustentáveis para os desafios climáticos e sociais.

“Embora a CSW 69 não tenha o foco na assinatura de acordos formais, ela gera documentos que influenciam as práticas e estratégias globais. Confio que as discussões e trocas de experiências servirão para fortalecer iniciativas que possam ser adaptadas à nossa realidade, contribuindo para avanços concretos na promoção da equidade de gênero e na resposta aos desafios climáticos”, enfatiza a parlamentar.

Benefícios ao Estado

A parlamentar não deixa de destacar o papel de articulação do encontro, que, segundo ela, pode auxiliar na melhoria das políticas estaduais. Como um efeito direto dessa presença do Estado na conferência, ela enfatiza que “o fortalecimento de parcerias e o acesso a redes globais podem atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento sustentável em nosso estado”.

“Acredito que o Pará poderá se beneficiar significativamente das experiências e conhecimentos adquiridos na CSW 69. Ao absorver boas práticas internacionais, poderemos adaptar e implementar políticas públicas de cuidado, promover a equidade de gênero e desenvolver estratégias para mitigar os impactos das mudanças climáticas”, afirma.