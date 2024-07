Deputada Benedita da Silva classifica fala de Carla Zambelli como 'bruta discriminação racial'

Nesta quarta-feira (3.7), a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) chamou de “bruta discriminação racial” a declaração da colega Carla Zambelli (PL-SP) sobre ela, trocando seu nome por “Chica da Silva”. Benedita falou sobre o ocorrido em um vídeo divulgado nas redes sociais do PT.

“Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente… não sei por que que não vou falar. Parece que já foi montada pela secretária da Mulher, que é a Chica da Silva”, disse a deputada federal Carla Zambelli, durante a transmissão nas redes sociais, críticando a Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorreu em Maceió.

Benedita da Silva, da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados, discursou durante a realização do encontro Mulheres Parlamentares do P20, ligado ao G20. A deputada teve uma posição de destaque no evento.

A deputada petista manifestou tristeza ao saber dos comentários de Zambelli. “Lamentável pra mim é ter que contestar uma mulher, mas não basta ser mulher. Tem que ser de luta, tem que ser uma mulher que conheça a história da outra.”

Representação na Corregedoria

Na Câmara dos Deputados, a bancada do PT apresentou uma representação ao corregedor da Casa Legislativa, Domingos Neto (PSD-CE), contra a deputada Carla Zambelli por causa da declaração da parlamentar.

Depois da repercussão negativa, Zambelli diz que se confundiu com o nome de Benedita da Silva e pediu desculpas. “Conforme já falamos e me desculpei pela confusão no nome, a Sra [Benedita] sabe que isso passa longe de querer lhe ofender, muito pelo contrário, até porque a história da Chica é uma linda trajetória de coragem e determinação”, escreveu Zambelli nas redes sociais.