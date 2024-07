'A democracia é inegociável', diz Helder Barbalho sobre eleições na Venezuela

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais, nesta terça-feira (30), para falar sobre o pleito eleitoral da Venezuela, que aconteceu no último domingo e teve como resultado a reeleição de Nicolás Maduro como presidente do país. Na publicação, o chefe do Executivo paraense defendeu a democracia e disse que é preciso informações imparciais para analisar a situação de forma correta.

VEJA MAIS

"A democracia é inegociável. Por isso mesmo, no caso da Venezuela, a prioridade não é fazer julgamentos políticos antecipados, mas buscar informações precisas, imparciais, para fazer uma análise correta se a vontade popular prevaleceu lá ou não", disse Helder.

Ainda de acordo com o texto publicado pelo governador, o que está acontecendo na nação venezuelana não deve servir como argumento contra governantes eleitos democraticamente. "A eleição na Venezuela não pode ser usada nem para apoiar qualquer manipulação eleitoral e muito menos como pretexto para derrubar um governo eleito legitimamente. Os fatos é que têm de falar, sem qualquer viés político. A transparência, o rigor e não as ideologias é que devem conduzir o processo", conclui.