DEM não apoia oficialmente candidatura de Lira

Arthur Lira (PP-AL), que é candidato à presidência da Câmara e tem conseguido reunir apoio nos últimos dias, divulgou no início da manhã desta segunda-feira (1º) que às 9h30 haveria um ato de oficialização do apoio do DEM, partido de Rodrigo Maia. Mas o evento não ocorreu.

Por meio da assessoria da sigla, o DEM disse que não estava sabendo do ato. A assessoria de Lira afirmou que caberia ao DEM responder pela não realização do ato de apoio.

A jornalista Andréia Sadi disse em seu blog que o presidente do DEM, ACM Neto, mandou cancelar a cerimônia.

Com desistência de ato, apoio do DEM a Lira não está oficializado. No início da campanha à presidência da Câmara, o partido anunciou apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

