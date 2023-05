Deltan Dallagnol diz que perdeu mandato por combater a corrupção

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou em entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara, nesta quarta-feira, 17, que a perda de seu mandato ocorreu porque ele ‘combateu a corrupção’.

O mandato de Dallagnol foi cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os ministros consideram que o registro da candidatura dele não foi válido.

Para o TSE, Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato no Paraná, infringiu a Lei da Ficha Limpa ao se demitir do Ministério Público enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos, que poderiam levar a punições.

"Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e um dia de festa para o Lula", disse.

Alvo de vingança

Dallagnol afirmou, ainda, que foi alvo de vingança.

"Eu fui cassado por vingança, porque eu ousei enfrentar o sistema de corrupção", completou.

Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná na eleição do ano passado.

Deltan disse que os ministros do TSE utilizaram uma "inelegibilidade imaginária" para cassar o seu mandato, uma vez que não há processos administrativos disciplinares abertos contra ele.