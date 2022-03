Delegado Éder Mauro se filia ao Partido Liberal (PL)

Na tarde desta quarta-feira (9), em Brasília, o deputado federal, delegado Éder Mauro (PSD), 61, confirmou que foi convocado pelo presidente Jair Bolsonaro a filiar-se ao Partido Liberal (PL), aproveitando assim o período da janela partidária que segue até o dia 1º de abril. O convite ocorreu durante encontro do deputado federal com o presidente, no gabinete da Presidência, na presença do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e do vice-presidente da sigla no Pará, Rogério Barra, filho do delegado da Polícia Civil.

VEJA MAIS

“Assinei a ficha de filiação, e o presidente Bolsonaro acertou a situação com o Valdemar Costa Neto, que assinou a ficha, que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral”, afirmou por telefone. De acordo com a assessoria do parlamentar, na mesma reunião de Éder Mauro com o chefe do Executivo, Rogério Barra, também foi convocado para ser candidato a deputado estadual nas Eleições de 2022.

Referente ao contexto das eleições no Pará, Éder Mauro disse ter tratado do tema com o presidente. Tratou da candidatura do senador Zequinha Marinho (PL) ao governo estadual, e também sobre formação das chapas de candidatos a deputados estaduais e federais, além dos possíveis postulantes ao Senado pelo PL, que pode ser Mário Couto ou outro candidato.