Delação de Cid pode deixar 'precedente perigosíssimo para o País', diz advogado de Bolsonaro

A PGR viu omissões na delação e propôs que a pena de Cid seja reduzida em um terço

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O advogado Celso Vilardi, que representa a defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), disse que a validação da delação do tenente-coronel Mauro Cid pelo Supremo Tribunal Federal (STF) "pode deixar um precedente perigosíssimo para o País". Em conversa com jornalistas após a segunda sessão de julgamento, ele reforçou que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu.

"Quem mente não cumpre requisito de delação premiada", afirmou o advogado. "Prêmio para uma pessoa que mente, nunca vi isso na vida".

O advogado José Luís Mendes de Oliveira Lima, que representa o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto, também disse a jornalistas que a proposta da Procuradoria-Geral da República (PGR) se trata de uma "inovação".

A PGR viu omissões na delação e propôs que a pena de Cid seja reduzida em um terço, e não em dois terços, como havia sido combinado com a Polícia Federal (PF).

