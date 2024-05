Defesa pedirá soltura de Diego Kós Miranda; investigado aguarda audiência no Fórum Criminal de Belém

O ex-cartorário Diego Kós Miranda chegou por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (29.05) ao Fórum Criminal Romão Amoedo, na Cidade Velha, em Belém, onde passará por audiência de custódia. Preso nesta terça-feira (28.05), ele é suspeito de participação em um esquema de golpe financeiro que teria causado prejuízo de, pelo menos, R$ 11 milhões a duas instituições financeiras de Belém. Em conversa com o Grupo Liberal, o advogado do investigado, Michel Durans, adiantou que vai pedir a soltura de Kós Miranda.

“Estamos trabalhando em cima das razões do juiz para decretar a prisão do Diego, para reverter a decisão”, declarou.

Diego e a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa foram presos durante a Operação Apate, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará (MPPA). A audiência de Giseanny também vai ocorrer nesta quarta-feira. O Grupo Liberal ainda não conseguiu contato com a defesa da investigada.

Outras pessoas são investigadas pelo MP por suposta participação no mesmo esquema fraudulento alvo da operação Apate.