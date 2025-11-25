Capa Jornal Amazônia
Política

Moraes determina prisão de Bolsonaro por trama golpista; ex-presidente continuará na PF

A expectativa é que a defesa do ex-presidente entre com pedido de prisão domiciliar

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

A decisão se estende para os outros réus do núcleo um da trama golpista. (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na tarde desta terça-feira (25), o início do cumprimento da prisão do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que permanece na superintendência da Polícia Federal (PF).

Após a defesa de Bolsonaro negar entrar com um novo pedido de embargo de declaração no julgamento que condenou o ex-chefe de estado como líder de organização criminosa a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, o ministro do STF, também declarou, nesta terça-feira, 25, o caso como trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A decisão se estende para os outros réus do núcleo um da trama golpista.

“Certifico que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro de 2025 transitaram em julgado em 25 de novembro de 2025, para os réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Anderson Gustavo Torres e Jair Messias Bolsonaro”, diz a decisão de Moraes.

Após a decisão, o ex-presidente que já cumpre prisão preventiva em uma sala da Polícia Federal, em Brasília, pode cumprir a pena de forma definitiva. Bolsonaro ocupou a presidência da república de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, onde durante seu mandato teve atritos públicos com membros da suprema corte onde chegou afirmar em uma manifestação na Avenida Paulista, em 7 de setembro de 2021, que Moraes era “canalha”. 

Em outra ocasião, Bolsonaro chegou a dizer que “jamais serei preso”, a declaração foi feita em 16 de maio de 2022. “A liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos que até já falam que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso.”

A expectativa é que a defesa do ex-presidente entre com pedido de prisão domiciliar pelo estado de saúde de Bolsonaro, que atualmente tem 70 anos. O último pedido da defesa, de prisão domiciliar humanitária, foi negado pela Suprema Corte.

