Davi Rocha é eleito o novo prefeito de Goianésia do Pará

O candidato Francisco Davi Leite Rocha (MDB), também conhecido como Pastor Davi, foi eleito neste domingo (3) como novo prefeito de Goianésia do Pará, município do sul do estado que realizou eleições suplementares para o executivo municipal.

Ele obteve 57,79% dos votos válidos, equivalentes a 7.764 votos. O candidato Francisco Eduardo Oliveira (Solidariedade), conhecido como Russinho, foi o segundo colocado, com 45,42% dos votos, que correspondem a 6.679 eleitores.

Gilmara Paulucio (Cidadania) obteve 223 votos, correspondentes a 1,52% do total de eleitores. Com a candidatura sob judice, Acácio Barros (Avante) teve 40 votos, 0,27%.

Brancos e nulos somaram 359 votos (2,38%). A apuração durou 28 minutos e o percentual de abstenção do pleito foi de 24,35%, ou seja, 4.848 dos mais de 19.913 eleitores aptos a votar.

Goianésia do Pará realizou eleições suplementares após o vencedor do pleito regular que ocorreu em 2020, Itamar Nascimento (Avante), ter sido condenado em segunda instância por por estar inelegível por oito anos devido à rejeição de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Pastor Davi tem 52 anos e é natural do município de Pedreiras, no Maranhão. Ele já estava atuando como prefeito interino da cidade enquanto a nova eleição não ocorria, por ser o presidente da Câmara Municipal. Ele terá como vice-prefeito Welliton Ferreira Orbano.

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, avaliou que a eleição transcorreu com completa normalidade, inclusive sem nenhum processo administrativo ou judiciário.

Ela lembrou que pelo primeira vez uma Auditoria da Votação Eletrônica ocorreu uma eleição suplementar. A auditoria foi transmitida ao vivo pela internet durante a eleição.

"Visitamos várias sessões. Estive até em Porto Novo, a sessão eleitoral mas distante da sede do município. E tudo estava ocorrendo dentro do planejado. Cumprimos o nosso dever e estamos felizes de ter proporcionado o direito ao voto a todos. A comissão de auditoria continua aqui para a auditoria documental com comparação dos boletins de todas as urnas com o resultado divulgado, que ocorre amanhã", informou ela durante a sessão ordinária do tribunal que encerrou o processo eleitoral às 17h.

Foram 20 locais de votação, dos quais 13 eram localizados na zona urbana e sete na zona rural. A eleição suplementar de Goianésia do Pará contou com 360 mesários, 125 urnas eletrônicas e 20 pontos de transmissão.

Para o juiz eleitoral da 103ª Zona Eleitoral, Andrey Magalhães Barbosa, o sucesso da eleição se deu pela descentralização do Tribunal, que não mediu esforços para aproximar a corte do povo.

"Essa data impar ficará marcada como a primeira oportunidade que o município recebe a corte do tribunal. Toda a estrutura concedida foi mais que suficiente para uma eleição limpa e tranquila. Tudo transcorreu em absoluta normalidade e sem incidentes graves. As eleições ficarão marcadas como um novo começo. Quero parabenizar a sociedade e as coligações participantes e os candidatos. eles nos ajudaram a demonstrar que a organização de uma eleição é um ato cívico", afirmou ele.