Datena assume que é pré-candidato à Presidência pelo PSL

José Luiz Datena revelou que será pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022. Após se afiliar ao PSL, essa é a primeira vez que ele confirma a informação. Quando passou a integrar o partido, Datena havia sugerido que o foco seria a disputa por um cargo no Senado Federal, mas parece que agora os planos são outros. Com informações do UOL.

Ele falou sua opinião a respeito das chances de conseguir ganhar. "Eu prefiro enfrentar candidatos fortes do que fracos, desde que eu saiba que tenho condição de virar o jogo ao 45 minutos do segundo tempo. Sem condição, não vale a pena. Aí seria mais fácil optar por um cargo que tenho mais chance de ganhar”, disse.

Ele também disse que a decisão não é definitiva. Caso as pesquisas não sejam favoráveis, ele pode concorrer a uma cadeira no Senado ou ao governo de São Paulo: “Hoje sou o pré-candidato oficial do PSL por decisão do Luciano Bivar e da executiva do partido (…). O partido quer, insiste. Precisamos esperar para ver como ficará o cenário. Terá convenção ainda, pode aparecer outro. Mas por enquanto sou eu”, afirmou.

Datena chegou a ser cotado nas eleições de 2020 para concorrer como vice-prefeito de São Paulo na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas não aceitou.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão da jornalista Vanessa Fortes)