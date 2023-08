Damares incentiva filiação de mulheres no Republicanos em evento em Belém

O partido Republicanos realizou 1º Encontro das Republicanas Região Norte com a presença da senadora Damares Alves, secretária nacional do Republicanos Mulher, na última sexta-feira (25), em Belém, no hotel Grand Mercure. Na ocasião, foi lançada a campanha "Mulher, Tome Partido", que visa atrair mais filiadas à legenda e estimular as candidaturas femininas nas próximas eleições municipais.

Antes de uma conversa com uma ampla a plenária de mulheres do Pará e também vindas dos estados do Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre, Damares reuniu de forma mais reservada com mandatárias do Republicanos. “O partido lançou campanha de filiação. Hoje fizemos um treinamento para quem já é vereadora e pré-candidata, mas a gente quer chamar toda a população para vir conhecer o partido, conhecer a nossa proposta e as mulheres tomarem atitude, tomarem partido e ocuparem os espaços no Brasil”.

Auditório em que as filiadas assistiram a exposição de Damares. (Carmem Helena/ O Liberal)

“A palestra de Damares visa a conscientização e o envolvimento da mulher na política. E também mostrar que nós, do Republicanos, não somos radicais, mas moderados, nós debatemos. O Republicamos está dentro de um posicionamento conservador, mas conservador de diálogo”, disse o presidente estadual do Republicanos, Evandro Garla, que também é secretário de Justiça do governo do estado. “Quando a senadora vem para o estado do Pará, ela demonstra para toda a sociedade, inclusive para os nossos amigos do Marajó, o quanto ela respeita e gosta do estado do Pará, mesmo não sendo uma senadora daqui”, acrescentou.

Ele antecipa que o partido planeja lançar candidatos às prefeituras e às Câmaras de Vereadores em todo o país, inclusive no Pará e em Belém, e, para isso, conta com a ampla participação feminina. “No Republicanos não tratamos de cota para as mulheres (30% das candidaturas têm que ser femininas, segundo a Emenda Constitucional 117). Para nós, a mulher é essencial dentro do processo político e dos debates. Sempre lançamos candidatas acima do (mínimo) solicitado. Queremos mais mulheres disputando as eleições (em 2024). Queremos inverter a cota de gênero, deixando 70% das vagas para as mulheres e 30% para os homens”, afirma Garla.

Evandro Garla, dirigente estadual do Republicanos. (Carmem Helena/ O Liberal)

Belém e Pará

“Em 2020, o Republicanos disputou a eleição de Belém com cabeça de chapa (Vavá Martins concorreu a prefeito). Temos tamanho para conversar sobre disputar as eleições no município de Belém em 2024. Temos bons quadros e estamos buscando novos nomes para se somar a esse projeto aqui em Belém”, disse o dirigente estadual sem adiantar possíveis candidaturas.

A legenda conta atualmente com os deputados estaduais, Fábio Freitas e Josué Paiva; os prefeitos de Marituba, Patrícia Alencar, e Oriximiná, William Fonseca, o “Delegado Fonseca”. Recentemente, segundo Evandro, se filiaram ao Republicanos os vice-prefeitos de Rio Maria, Cleide Matos, a “Cleide do Salão”, e de Xinguara, Vilmones da Silva.