Damares Alves já está em Belém para lançar campanha ‘Mulher, Tome Partido’

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) está em Belém, nesta sexta-feira (25), para participar do 1º Encontro Mulheres Republicanas – Região Norte. A parlamentar, em vídeo exclusivo para o Grupo Liberal, convida as mulheres de Belém a comparecerem ao evento, que ocorre às 19h no Hotel Gran Mercure, no bairro de Nazaré. O objetivo da iniciativa é lançar a campanha “Mulher, Tome Partido”.

“Além de senadora, sou secretária nacional do Movimento Mulheres Republicanas, o movimento do Partido Republicano”, diz Damares no vídeo. Ela explica que, juntamente a ela, vieram secretárias estaduais do “movimento do Brasil inteiro, deputadas estaduais, federais. Estamos aqui apara convidar as mulheres do Pará para virem para essa onda conservadora, que está tomando conta do Brasil”.