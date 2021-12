Damares faz balanço positivo da Expo Dubai: 'Mostramos que o Marajó é uma terra de oportunidade'

O turismo, a cadeia produtiva do açaí, a produção de queijo de búfala e as possibilidades de desenvolver de forma sustentável no arquipélago do Marajó atraíram os holofotes para a exposição sobre o Marajó, montada durante a Expo Dubai, na capital dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a ministra Damares Alves, que concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta segunda-feira (13), o “Marajó é uma terra de oportunidades e precisamos de fato abraçar o nosso querido Marajó, com ações que promovam o encontro de pessoas que querem fazer o bem, empresários, investidores, e mulheres e jovens”, afirmou a ministra da Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos, diretamente do Pavilhão Brasil da Expo 2020 Dubai, por videochamada. A Expo Dubai iniciou no dia 10 de dezembro e se encerra no dia 19.

De acordo com a ministra, muitas coisas chamam a atenção na região, especialmente as que são consideradas de alto potencial para investimento, mas até mesmo pelas pessoas e sua cultura, o Marajó se torna atrativo. Damares falou ainda sobre as 300 mil vagas existentes para jovens, em Dubai, que poderiam ser facilmente ocupadas por jovens marajoaras, mesmo que à distância. “Se tivéssemos jovens capacitados, teríamos essa oportunidade para os jovens. Com o 5G chegando, vamos poder capacitar esses jovens e eles poderão ganhar dinheiro de fato, trabalhando do Marajó. A gente veio com uma visão e volta com outra proposta. Precisamos capacitá-los”, afirmou.

A ministra fez ainda uma comparação com o que hoje forma os Emirados Árabes. “Anos atrás, os Emirados eram um deserto, e hoje são povos reunidos. O Marajó não é um deserto, temos água, camarão, temos povo, dá para fazer outros Emirados de riqueza no Marajó”, disse Damares, que citou a presença de artesãos, que também levaram a cerâmica e as joias produzidas no arquipélago.

O deputado federal Vavá Martins (Republicanos-PA) participou da entrevista e destacou a sala de oportunidades criada no Pavilhão. “Na sala das oportunidades, as pessoas caminham, passeiam e sobem aqui para discutir como de fato investir e chegar na ponta. A ministra conhece como a palma da mão dela os 16 municípios onde precisam chegar as oportunidades. O elo é entre o querer e o realizar, estamos em busca de pessoas que nos ajudem a realizar, pessoas que querem investir na pessoa humana, mães, jovens”, ressaltou.

Expo Marajó no Expo 2020 Dubai

A exposição sobre o Marajó nos Emirados Árabes surgiu como uma oportunidade de gerar negócios e atrair investimentos internacionais para proporcionar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios marajoaras. São esperados 25 milhões de visitantes na feira internacional, onde terão acesso a uma carteira de projetos e a produtos regionais que poderão ser exportados para todo o mundo.

Imagens e sentidos estão representados por cenas de campos, florestas, cheiros e sabores da cultura regional. A iniciativa e realização é do Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), numa ação parceira com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Federação da Indústria do Estado do Pará (Fiepa) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará (Fecomércio-PA).

Abrace o Marajó

Além disso, a mostra vem para apresentar um novo modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia, partindo da preocupação com a violação de direitos humanos que ocorrem na região — principal fundamento do Programa Abrace o Marajó. A iniciativa, instituída em março de 2020, trata-se de uma gestão compartilhada entre a União, o Estado do Pará e os 16 municípios que compõem o Arquipélago, com foco na ampliação do acesso e na melhoria da entrega de políticas públicas à região. A estratégia de combater violações de direitos humanos por meio de ações coordenadas e integradas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental em território selecionado vai ao encontro do conceito de desenvolvimento regional amplamente aceito.