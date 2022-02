Damares cancela vinda a Curralinho, mas técnicos do Ministério da Mulher estão confirmados

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) confirmou que a ministra Damares Alves não virá mais a Curralinho, no Marajó, como foi anunciado pelo governo federal na semana passada. Técnicos do Ministério, no entanto, se reunirão com autoridades da região nesta quarta-feira (24).

A ministra iria participar de uma cerimônia de anúncio da entrega de áreas da União para a população marajoara. A previsão era de que fossem entregues 553 contratos de concessão de uso. A programação oficial, no entanto, ainda não havia sido confirmada pelo ministério.

A ministra Damares Alves já visitou o Pará várias vezes, desde assumiu o cargo no governo federal. Em julho de 2019, no município de Breves, participou de audiência pública, visitas e um encontro com prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (AMAM), para ouvir demandas da região.

No dia 28 de agosto do mesmo ano, participou do evento de lançamento do programa Investe Turismo, em Belém, quando assinou uma portaria interministerial determinando que estabelecimentos turísticos auxiliem o Governo Federal no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Em janeiro de 2020, retornou a Breves para reunião com prefeitos da região. No mês de outubro do mesmo ano, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, participou da apresentação de ações do programa Abrace o Marajó em evento realizado em Breves.

No ano passado, no mês de julho, em outra visita para apresentação de propostas dentro do programa Abrace o Marajó, chegou a circular por Soure em uma carroça puxada por búfalos. Retornou ao município em agosto, quando anunciou aumento nos investimentos do programa.

Em setembro de 2021, veio à capital paraense apresentar as ações dos mil dias do governo Jair Bolsonaro. Na ocasião, ela visitou a sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, e concedeu uma entrevista destacando as ações do Governo Federal no Estado.