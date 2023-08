Cúpula da Amazônia: 'tenho certeza que será um sucesso’, diz Mauro Vieira sobre COP-30 em Belém

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre suas impressões da capital paraense e garantiu que Belém correspondeu às expectativas do governo federal para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025. O posicionamento foi feito na tarde desta terça-feira (8), durante a Cúpula da Amazônia, no Hangar - Centro de Convenções.

“Eu já tinha tido o prazer de conhecer a Belém de antes, infelizmente não tive muito tempo livre para aproveitar mais a cidade. Mas tinha estado aqui há cerca de, mais ou menos, um ano e meio atrás, quando veio o presidente Lula também. E foi um prazer rever Belém, que já há alguns anos não via. A cidade tem toda possibilidade”, garantiu o ministro que também elogiou a cultura e a população paraense: “O Pará é acolhedor, é um estado que é conhecido pela hospitalidade, pela culinária, eu tenho certeza que será um grande sucesso e que vai provocar a curiosidade de muitos participantes”.

Mauro Vieira também reforçou um pedido do presidente Lula para discutir os problemas da Amazônia com o povo que habita na região. “O presidente Lula mesmo se refere que nas COPs se fala muito da Amazônia, mas que nunca houve uma na Amazônia, por isso que ele quis fazer a COP aqui em Belém do Pará. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, um êxito, estão todos mobilizados.para daqui a dois anos e meio quase, receber a COP-30”, assegurou o chefe da pasta de Relações Exteriores.

Declaração de Belém

Sobre a Declaração de Belém, assinada ao fim do primeiro dia da Cúpula da Amazônia, Mauro Vieira disse que o documento fortalecerá a atuação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O ministro das Relações Exteriores comentou que não há discordância com a fala do presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre a descarbonização da economia:

“A reunião de hoje foi muito proveitosa, no final foi aprovada a Declaração de Belém que é um texto denso em que são tratadas questões de grande interesse para a região amazônica, em matéria de saúde, educação, de policiamento, de ação conjunta contra tráfico ilegal de madeira ou mineirais, ciência e tecnologia. Todas as áreas estão contempladas”, afirmou o ministro. E destacou que “no dia de hoje, no nível dos chefes de Estado e de governo, há uma grande incidência na necessidade de se fortalecer a Otca. Há uma série de mandatos que os presidentes aprovaram na Declaração de Belém de hoje que vão exigir da OTCA uma maior musculatura”.