Cúpula da Amazônia: autoridades deixam Hangar e falam com a imprensa

Na tarde desta terça-feira (8), primeiro dia de Cúpula da Amazônia em Belém, a reunião das autoridades ocorreu de portas fechadas, sem acesso à imprensa. Na saída do Hangar Centro de Convenções, foi montado um púlpito e à medida que os chefes de estado e demais autoridades deixavam o local tinham o critério de escolha para falar com a imprensa.

A Secretária Geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Alexandra Moreira, considera que a Cúpula marca uma criação de mecanismos em diversas frentes. A ideia é colocar as prioridades de cada país inserido na OTCA e construir um documento de maneira próxima e coerente.

"A presença dos representantes de cada país aqui em Belém a convite do presidente Lula já fala por si só. A OTCA é a única organização intergovernamental e aqui estamos comprometidos em fortalecer esse trabalho com projetos, orçamento público e de zonas fronteiriças", destaca.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi um dos que aceitou falar com os jornalistas e declarou que o momento foi para encontrar com com o chefe de estado do país, da região amazônica e aproveitou também para encontrar os governadores dos estados da Amazônia para analisar a questão de sustentabilidade.

"Nós temos hoje um programa muito importante no Brasil bancado pela Petrobras que fica com 3% do território nacional em área e temos muitas atividades na área de sustentabilidade. Então, é disso que nós viemos tratar.", disse.

Reforçou também que a Petrobrás produz na região amazônica com responsabilidade, com tecnologia de ponta,com a máxima iniciação de efeito, com o mínimo de devastação, com o mínimo de prejuízo para a natureza.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, também atendeu ao pedido dos jornalistas e agradeceu o convite para vir até a Amazônia para discutir junto com os demais países e tratar justamente sobre as comunidades nativas originárias, sobre os rios e entre outras questões que afetam o ser humano, pois a Amazônia é constituída por pessoas, destacou a presidente do Peru.

Nesta quarta-feira (9), ocorre o encerramento da Cúpula da Amazônia. A programação começa a partir das 8h com a chegada das delegações. Pela manhã, ocorrerá mais uma reunião dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e convidados e, na sequência, o Debate Geral entre os países convidados.