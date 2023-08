Cúpula da Amazônia: Secretária-geral da OTCA diz que região é provedora de soluções

A secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Alessandra Moreira, discursou sobre a importância da região no contexto do debate ambiental. Para a dirigente, em que pese os desafios enfrentados em aspectos como a sua diversidade, a sua característica transfronteiriça e as ameaças de ilícitos e infratores, a região é capaz de prover soluções para a questão da sustentabilidade.

Alessandra Moreira apontou, por exemplo, que a OTCA já visava a integração da região amazônica às economias dos seus respectivos países, contudo essa visão ainda não foi plenamente efetivada em razão dos elevados índices que desigualdade.

“A Amazônia não é um problema, é uma provedora de soluções e oportunidades que, graças à sua renovada vontade política, para a qual certamente contribuirão atores do setor privado, do setor financeiro, da academia científica e da sociedade civil, porque o desafio é grande e o trabalho que nos espera é colossal”, frisou.

Para ela, a realização da Cúpula e a Carta de Belém que será assinada durante o evento será significativa para demonstrar uma mensagem de respeito e reconhecimento para este organismo intergovernamental no âmbito dos oito países da bacia amazônica.